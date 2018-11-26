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  • 26.11.2018 21:18
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 21:33

Ankara'da depoda stoklanmış 1300 ton kuru soğan çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde bir depoda 1300 ton kuru soğan istiflendiği belirlendi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Ankara Gölbaşı İlçe Jandarma ekipleri, Mahmatlı Mahallesi'nde kullanılmayan su fabrikası deposunda soğan istiflendiği yönünde gelen ihbarı değerlendirdi.

Jandarma ekiplerinin depoya düzenlediği baskında, A.Ö., S.A. ve M.A.'nın 1300 ton kuru soğan istiflediği tespit edildi. Kaymakamlık ve jandarma ekipleri olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Zabıta Amirliği'ne bilgi verdi.

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