Düşen helikopterin pilotu faciayı engelledi!

Bugün öğleden önce İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin sokak ortasına düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu bir askerimiz ise yaralandı. Henüz düşüş nedeni bilinmeyen helikopterin yerleşim yeri olan bir mahalleye, binaların hemen dibine düşmesi büyük korku yarattı.

PİLOT BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Başımız sağolsun. Bir UH-1H bu. Tek motorlu. Eski nesil 12 kişilik bir genel maksat helikopteri. Pilot büyük bir maharetle büyük bir faciayı önlemiş. Patlama yada düşüş-kırım noktasında bir sapma olabilirdi." ifadelerini kullandı.

MUHTAR ANLATTI: CANI PAHASINA...

Sarıgazi Mahalle Muhtarı Göker Göktaş, "Evlerin üstüne de düşebilirdi. Evlerin arasındaki boşluğa indirmeye çalıştı. Canları pahasına bunu yaptılar. Sık sık burada eğitim uçuşları oluyor. 2009'da da bu çevreye düşmüştü. Herhangi bir vatandaşın burnunun bile kanamamasını sağladılar. Allah rahmet eylesin. Bir şey söyleyemiyorum" diye konuştu.





DÜŞTÜĞÜ BÖLGENİN YAKININDAKİ ARAZİLER DİKKAT ÇEKTİ

Helikopterin düştüğü mahalledeki boş arazi ve bölgeye yakın ormanlık alan dikkat çekti. Pilotun sorunu anlayınca helikopteri buraya indirmeye çalışmış olabileceği ve faciayı son anda engellediği düşünülüyor

VİETNAM SAVAŞINDA KULLANILAN HELİKOPTER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eğitim için kullanılan UH-1'ler, Amerikan ordusu tarafından Vietnam savaşında kullanılıyordu. ABD, 2004 yılından itibaren bu helikopterleri kullanmayı bırakmıştır. UH-1 helikopterin en son üretimi 35 yıl önce 1976 yılında yapılmıştı. İlk uçuşunu 22 Ekim 1956'da yapan UH-1'ler 1959 yılında Amerikan Ordusu'nun hizmetine girdi ve 1962'den itibaren fabrika üretimine geçti. "Tüm zamanların En İyi Helikopterleri" belgeselinde, en iyi helikopter seçildi.

Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1'ler Vietnam Savaşı'nda kullanılmak üzere yeniden tasarlandı. UH-1B modelinde kabin, 9 asker veya 3 sedye alacak şekilde genişletildi. Vietnam Savaşı'nda üretiliş maksatlarının dışında piyadelere yer desteği verme ve keşif görevlerinde de kullanıldı. Bu yüzden çok yüksek kayıplar verdi. Vietnam Savaşı'nda 2.002 ölürken iken yaklaşık olarak 5.000 helikopter kaybedildi.En son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1'lerin o yıl üretim hattı kapandı.

TÜRKİYE'DE 27 TANE VAR

1970 yılından bu yana Türkiye'de de kullanılan UH-1H model helikopterlerden Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 27 tane bulunuyor.

İSTANBUL'DA 20 YILDA 5 HELİKOPTER DÜŞTÜ

6 Eylül 2018 - İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür yaralandı.

10 Mart 2017 - İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mayıs 2011 - Beykoz'da içinde 3'ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz'a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.

3 Nisan 1998 - Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası'nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit olurken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı.