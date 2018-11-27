Bugünkü
Takvim

Kemal 'nun 'soğan' paylaşımı alay konusu oldu


CHP lideri , Twitter'dan "Soğanı ağlatmayın" başlıklı bir video paylaştı. Animasyonun altına çok sayıda yorum yazıldı. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten takipçileri, "Sen de bizi ağlatma" dedi. İşte liderine tepki gösteren kullanıcıların tweetleri:



3-C sınıfından Kemalcan, tweet atmış
Youtuber Kemal
Resme traktörle sızan Muharrem mi yoksa?
Dehşetle nasıl başkan olduğunu düşünüyorum!

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKemal Kılıçdaroğlu'nun 'soğan' paylaşımı alay konusu oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar