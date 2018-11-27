CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Soğanı ağlatmayın" başlıklı bir video paylaştı. Animasyonun altına çok sayıda yorum yazıldı. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten takipçileri, "Sen de bizi ağlatma" dedi. İşte CHP liderine tepki gösteren kullanıcıların tweetleri:
3-C sınıfından Kemalcan, tweet atmış
Youtuber Kemal
Resme traktörle sızan Muharrem mi yoksa?
Dehşetle nasıl başkan olduğunu düşünüyorum!
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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