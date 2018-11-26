Kerkük'te önemli ticaret merkezlerinden biri olan Osmanlı döneminden kalma Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Kerkük'te önemli ticaret merkezlerinden biri olan Osmanlı döneminden kalma Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.