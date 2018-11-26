Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.11.2018 01:52
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 05:24

Son dakika: 'te Osmanlı mirası Çarşısı'nda çıktı

Son dakika... 'teki Osmanlı döneminde yaptırılan ve önemli ticaret merkezleri arasında yer alan Çarşısı'nda gece saatlerinde çıktı. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kerkük'te önemli ticaret merkezlerinden biri olan Osmanlı döneminden kalma Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kerkük'te Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nda yangın çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar