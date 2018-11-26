Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.11.2018 20:29
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 20:56

Kemal 'nun "soğan" videosu alay konusu oldu

Başarısız politikaları ve imza attığı gaflarla gündeme gelen Kemal , yine kendine güldürdü. Kılıçdaroğlu'nun da paylaştığı "soğan" videosu alay konusu oldu. Paylaşıma yorum yapan vatandaşların bir kısmı Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırırken, bir kısmı ise "1 C sınıfından Kemal siyaset yapıyor" diyerek söz konusu paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiler! İşte o video ve sosyal medyada yapılan yorumlar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKemal Kılıçdaroğlu'nun "soğan" videosu alay konusu oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar