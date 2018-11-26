Başarısız politikaları ve imza attığı gaflarla gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yine kendine güldürdü. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı "soğan" videosu alay konusu oldu. Paylaşıma yorum yapan vatandaşların bir kısmı Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırırken, bir kısmı ise "1 C sınıfından Kemal siyaset yapıyor" diyerek söz konusu paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiler! İşte o video ve sosyal medyada yapılan yorumlar...
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