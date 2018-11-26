Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 11:15:34 Güncelleme: 11:27:19
Çiftlik Bankın kurucusu Mehmet Aydının yeni görüntüleri ortaya çıktı

132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, vurgunu filmlere konu olmuştu. Aydın'ın firarından önce lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaşıldı.

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Çiftlik Bankın kurucusu Mehmet Aydının yeni görüntüleri ortaya çıktı

'RAPÇİ CEO' ARKADAŞLARINA ŞARKI SÖYLEMİŞ

'Tosuncuk' olarak tanınan Mehmet Aydın'ın ilk görüntüleri yaklaşık bir yıl önce, 'Çiftlikbank'ın o dönem Bursa'da bulunan genel müdürlüğünde kaydedildi. Görüntülerde, Çiftlikbank'tan önce bulaşıkçı olarak çalıştığı ve rap müziğe ilgisinin olduğu ortaya çıkan Mehmet Aydın, ofisinde arkadaşlarına sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylüyor.

Çiftlik Bankın kurucusu Mehmet Aydının yeni görüntüleri ortaya çıktı

'DAMAT TOSUNCUK' KIZ EVİNE BÖYLE GİTMİŞ

Görüntülerin devamı Mehmet Aydın'ın evlendiği güne ait. Klasik bir gelin arabası tercih eden çiftin düğün konvoyunda kaydedilen görüntülerde Mehmet Aydın, kız evinin önünde görülüyor. Aydın'ın davulcuya bahşiş verdiği anlar da görüntüler de yer alıyor.

Çiftlik Bankın kurucusu Mehmet Aydının yeni görüntüleri ortaya çıktı

GELİNE DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK 1 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL ALMIŞ

Bir diğer görüntüde, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki son model bir lüks otomobilin şoför koltuğundaki acemi sürücü ise, çiçeği burnunda gelin Sıla Aydın. Sıla Aydın düğün hediyesine binerek Bursa trafiğinde ilerliyor.

Çiftlik Bankın kurucusu Mehmet Aydının yeni görüntüleri ortaya çıktı

AYDIN'IN BUZAĞI SEVGİSİ

Ortaya çıkarılan fotoğraf karelerinde ise gösterişli açılışlarla Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri tesisleri olacağını vadettiği çiftliklerin birinde buzağıları seven 'Tosuncuk' oldukça keyifli.

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