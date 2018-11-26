Çiftlik Bankın kurucusu Mehmet Aydının yeni görüntüleri ortaya çıktı

'RAPÇİ CEO' ARKADAŞLARINA ŞARKI SÖYLEMİŞ

'Tosuncuk' olarak tanınan Mehmet Aydın'ın ilk görüntüleri yaklaşık bir yıl önce, 'Çiftlikbank'ın o dönem Bursa'da bulunan genel müdürlüğünde kaydedildi. Görüntülerde, Çiftlikbank'tan önce bulaşıkçı olarak çalıştığı ve rap müziğe ilgisinin olduğu ortaya çıkan Mehmet Aydın, ofisinde arkadaşlarına sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylüyor.