Çiftlik Bankın kurucusu Mehmet Aydının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, vurgunu filmlere konu olmuştu. Aydın'ın firarından önce lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaşıldı.
'RAPÇİ CEO' ARKADAŞLARINA ŞARKI SÖYLEMİŞ
'Tosuncuk' olarak tanınan Mehmet Aydın'ın ilk görüntüleri yaklaşık bir yıl önce, 'Çiftlikbank'ın o dönem Bursa'da bulunan genel müdürlüğünde kaydedildi. Görüntülerde, Çiftlikbank'tan önce bulaşıkçı olarak çalıştığı ve rap müziğe ilgisinin olduğu ortaya çıkan Mehmet Aydın, ofisinde arkadaşlarına sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylüyor.