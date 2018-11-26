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  • 27.11.2018 07:10

'de 20 ilin belediye başkan adayı belli oluyor

Başkan Erdoğan bugün yapılacak olan Grup Toplantısı'nda 20 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak. Aralarında Ankara ve İzmir gibi önemli şehirlerin adaylarının da bulunduğu listenin açıklanmasıyla birlikte AK Parti'nin ler öncesi 60 il için adayları belli olmuş olacak.

AK Partide 20 ilin belediye başkan adayı belli oluyor

Partisinin 16'su büyükşehir 40 il belediye başkan adayını hafta sonu törenle açıklayan Cumhurbaşkanı, bugünkü grup toplantısında da Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını daha ilan edecek. Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adayını ise Güney Amerika ziyaretinin ardından duyuracak.

Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün; Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir, Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas belediye başkanlarını açıklayacak.

İSTANBUL İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK
Ankara ve İzmir adayının bugün açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul adayının ise Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında duyurulması bekleniyor.

İstanbul'da ilçelere yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu ilçelere yönelik görüşmelerin tamamlanmasının ardından İstanbul adayının da törenle açıklanacağı kaydedildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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