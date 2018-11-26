Partisinin 16'su büyükşehir 40 il belediye başkan adayını hafta sonu törenle açıklayan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında da Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını daha ilan edecek. Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adayını ise Güney Amerika ziyaretinin ardından duyuracak.

Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün; Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir, Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas belediye başkanlarını açıklayacak.

İSTANBUL İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Ankara ve İzmir adayının bugün açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul adayının ise Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında duyurulması bekleniyor.

İstanbul'da ilçelere yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu ilçelere yönelik görüşmelerin tamamlanmasının ardından İstanbul adayının da törenle açıklanacağı kaydedildi.