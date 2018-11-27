AK Parti Grubu'nda dikkat çeken detay! 20 ilin belediye başkan adayı için koltuklar hazırlandı

Bugün tüm gözler AK Parti'nin yapacağı grup toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan 20 ilin büyükşehir belediye başkanını açıklayacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Bugün tüm gözler AK Parti'nin yapacağı grup toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan 20 ilin büyükşehir belediye başkanını açıklayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.