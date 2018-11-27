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  • Son Güncelleme: 27.11.2018 11:45

AK Parti Grubu'nda dikkat çeken detay! 20 ilin belediye başkan adayı için koltuklar hazırlandı

AK Parti Grup Toplantısının yapılacağı salonda, bugün açıklanacak 20 ilin belediye başkan adayı için koltuklar ayrıldı.

Bugün tüm gözler AK Parti'nin yapacağı grup toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan 20 ilin büyükşehir belediye başkanını açıklayacak.

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