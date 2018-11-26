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  • Son Güncelleme: 26.11.2018 11:57

Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin polislerce arama yapılıyor.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme!

Yalova'nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor.

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