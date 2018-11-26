Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin polislerce arama yapılıyor. Yalova'nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. CEMAL KAŞIKÇI'YA AİT İZ ARANIYOR Samanlı Köyündeki bir lüks villaya sabah erken saatlerde gelen çok sayıda polis çevreyi güvenlik şeridi içerisine aldı. Villada, bahçede ve villa çevresindeki arazide arama yapan ekipler Suudi infaz timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait iz aramaya başladı. CESEDİ BU VİLLADA MI GÖMÜLÜ? Kaşıkçı'nın cesedinin bu villada gömülü olduğu iddia edildi. Kanımız dondu | Cemal Kaşıkçı'yı poşetle boğup kanını çektiler O ses vahşet! Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı ortaya çıktı
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