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Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

26 Kasım 2018, Pazartesi

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin polislerce arama yapılıyor.


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