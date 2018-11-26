

Olay, önceki gece gece saat 23.50'de Fevziçakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; soyadı öğrenilemeyen Emin adlı kişi, elinde sopayla cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Bülent Özmen'in yanına gelerek onunla kavga etmeye başladı. Diğer arkadaşları kavgayı ayırmaya çalışınca Emin adlı kişi, elindeki bıçağı onlara doğru sallamaya başladı. Bunun üzerine diğer arkadaşları ikilinin yanından uzaklaştı. Bir süre devam eden tekme ve yumrukların uçuştuğu kavgada, Emin adlı kişi, elindeki bıçağı Bülent Özcan'a defalarca sapladı. Bülent Özcan aldığı bıçak darbelerin etkisiyle biraz yürüdükten sonra yere yığıldı.