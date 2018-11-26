Türkiye-Katar arasında imzalar atıldı

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen toplantıya Türk tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da iştirak etti.