Türkiye-Katar arasında imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile birlikte, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'na katıldı.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 21:17:21 Güncelleme: 21:18:58
"İŞ BİRLİĞİMİZİN ULAŞTIĞI SEVİYEDEN GURUR DUYUYORUZ"
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bularak, "Katarlı kardeşlerim öncelikle ikinci evinize hoş geldiniz diyorum. Diplomatik ilişkilerimizin 45. yıl dönümünü kutladığımız böyle bir dönemde iş birliğimizin ulaştığı seviyeden gurur duyuyoruz" dedi.
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