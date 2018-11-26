Türkiye-Katar arasında imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile birlikte, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'na katıldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 21:17:21 Güncelleme: 21:18:58
Türkiye-Katar arasında imzalar atıldı

Toplantı kapsamında, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" ile Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol" imzalandı.

Türkiye-Katar arasında imzalar atıldı

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Katar birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca göstermişlerdir.

Türkiye-Katar arasında imzalar atıldı

Türk milleti, Katarlı kardeşlerini hedef alan abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için yoğun çaba sarf etmiştir. Katar da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında uluslararası alanda ülkemize en güçlü desteği veren ülkeler arasında yer almıştır" dedi.

Türkiye-Katar arasında imzalar atıldı

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen toplantıya Türk tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da iştirak etti.

Türkiye-Katar arasında imzalar atıldı

"İŞ BİRLİĞİMİZİN ULAŞTIĞI SEVİYEDEN GURUR DUYUYORUZ"

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bularak, "Katarlı kardeşlerim öncelikle ikinci evinize hoş geldiniz diyorum. Diplomatik ilişkilerimizin 45. yıl dönümünü kutladığımız böyle bir dönemde iş birliğimizin ulaştığı seviyeden gurur duyuyoruz" dedi.

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