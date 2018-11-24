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Türkiye savaşı çıkaracaklardı

Türkiye Rusya savaşı çıkaracaklardı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey 'un 'cü polis tarafından 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame onaylandı. Buna göre Karlov'un öldürülmesi kararı FETÖ yöneticilerinin 2016 Ocak'ta ABD'deki otellerde düzenlenen toplantılarda alındı.



GÜLEN'DEN ALTINTAŞ'A
Firari örgüt yöneticilerinden şüpheli Şerif Ali Tekalan'ın da katıldığı toplantıda alınan kararı elebaşı tarafından imamı Cengiz Özkan ile emniyet imamı Temel Alsancak'a iletildi. Toplanan istihbarat bilgilerinin ardından Gülen'in verdiği "suikast" talimatı örgütteki silsile içerisinde en alt pozisyonda bulunan Altıntaş'a iletildi. FETÖ'nün söz konusu suikastla kaos yaratarak Türkiye- arasında savaş çıkarmak istediği tespit edildi.

YÜKSEL TEMEL

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