Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame mahkemeye gönderildi. FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen, FETÖ Firarileri Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'da şüpheliler arasında bulunduğu iddianamede çarpıcı tespitlere yer verildi. Buna göre, suikastın FETÖ ve arkasındaki istihbarat örgütlerince gerçekleştirildi. Amaç ise uçak krizi sonrası gerilen Türk-Rus ilişkilerini koparmak ve iki ülkeyi savaş konumuna getirmekti. Saldırı planı 2016 Ocak ayında ABD'de düzenlenen örgütsel toplantılarda hazırlandığı bildirilen iddianamede, Karlov'a dair istihbaratın ise Şubat 2016'dan FETÖ'nün MİT Mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerden sağlandığı vurgulandı.

Tarih 19 aralık 2016'ydı, Başkent Ankara,, şok bir suikastle sarsıldı.. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürüldü. Suikastçi Altıntaş'ın kendisi de polisle çatışması sırasında öldü.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 yıl sonra soruşturmayı tamamladı. 28 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan 609 sayfalık iddianame Ankara Başsavcı Vekili Ramazan Dinç tarafından onaylanarak, ağır ceza mahkemesi'ne gönderildi.

FETÖ ELEBAŞI VE MİT İMAMI DA ŞÜPHELİ

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen, örgüt elebaşlarından firari Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu da iddianamenin şüphelileri arasında. Şüpheli listesinde, Karlov'un suikaste kurban gittiği fotoğraf sergisinin organizatörü Timur Özkan, Guru medya yayın grubu başkanı Hayreddin Aydınbaş ve suikastçı polis Altıntaş'ın örgüt abisi Şahin Söğüt ve FETÖ'nün MİT İmamı firari Cengiz Özkan da var…

PLAN OCAK 2016'DA ABD'DE HAZIRLANDI

Suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın hayatına dair tüm detayların en ince ayrıntısına dair irdelendiği iddianamede, saldırı öncesi ve sonrasına dair çarpıcı detaylara yer verildi.

Suikastin Fetullahçı Terör Örgütü ve bu örgütün arkasındaki yabancı istihbarat örgütlerince gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, saldırı planın 2016 yılında ABD'de düzenlenen örgütsel toplantılarda hazırlandığı vurgulandı. İddianamede bu husus şu ifadelerle anlatıldı:

"2016 yılı ocak ayı içerisinde ABD'de bazı otellerde yapılan örgütsel toplantılar sonrasında, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi hususunda karar alındı. Bu karar sonrası örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in de onayı alındı. Bu aşamadan sonra suikast için istihbarat, sergi organizasyonu, saldırı sonrası hedef alınacak dini grup, kişi, örgütlerle ilgili ve katille ilgili çalışmalara başlandı."

"İSTİHBARAT MİT MAHREM YAPILANMASINDAN"

İddianamede, saldırı istihbaratının toplanma sürecine dair de önemli tespitlere yer verildi. Buna göre, Karlov hakkında koruma kullanıp kullanmadığına dair istihbaratı FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasında yer alan isimlerce Şubat 2016'da toplandı. Bu durum iddianamede şöyle anlatıldı:

"FETÖnün MİT mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve FETÖ üyeliği nedeniyle kurumdan ihraç edilen Vedat (kod) isimli Vehbi Kürşad Akalın'ın ilgili istihbaratı topladıktan sonra bu bilgileri abisi konumunda bulunan BTK çalışanı Yusuf (kod) isimli Hüseyin Kötüce'ye iletti. Şüpheli Hüseyin Kötüce'nin ise kendisinden istenilen bilgileri kendisinin üst pozisyonunda olan Sadık (kod) isimli Cemal Karaata isimli örgüt üyesine iletti. Bu kişi vasıtasıyla MİT İmamı olarak görev yapan Vedat (kod) isimli Cengiz Özkan'a ulaştırılan bilgiler, silsile içerisinde örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'e kadar gönderildi."

"AMAÇ: TÜRK-RUS SAVAŞI"

Peki örgüt saldırı ile neyi amaçlıyordu? İddianamede, Kasım 2015 tarihli uçak krizi sonrası örgüt ve arkasındaki istihbarat örgütlerinin saldırıyı Türk-Rus ilişkilerini tamamen koparmak için gerçekleştirdiğini ifade edildi. İddianamede buna ilişkin, "iki ülke arasındaki bütün siyasal ilişkileri koparmak, her iki ülkeyi olası bir savaş durumuna getirmek, Suriye ülkesinde yaşanan iç karışıklığı çözümsüz hale getirmek ve siyasi bir sonuç alınmasını engellemek, Suriye ülkesini daha da istikrarsız hale getirmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyükelçilerin dahi korunamadığı güvensiz bir ülke olduğu yönünde olumsuz bir izlenim yaratmak amacıyla suikast gerçekleştirildi" değerlendirilmesine yer verildi.

"FARKLI DİNİ GRUPLARLA İRTİBATLANDIRILDI"

İddianamede elde edilen bilgilerin örgütün MİT mahrem yapılanmasından, emniyet mahrem yapılanmasına aktarıldığı anlatıldı. Bu süreçten sonra ise suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın seçilerek, saldırı için hazırlık sürecinin tamamlandığı ifade edildi. İddianameye tüm bu hususları kapsayan bir örgüt şeması da girdi. Örgütün Altıntaş'ı diğer dini gruplarla irtibatlandırdığı ve suikastin bu gruplar tarafından işlendiği yönünde algı operasyonu gerçekleştirdiği de detayları ile anlatıldı.

İLK BÜYÜKELÇİLER İFTARI İÇİN HAZIRLANILMIŞ

Saldırın ilk olarak Haziran 2016'da AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen büyükelçiler iftarı sırasında planlandığı suikastçi Altıntaş'ın bu kapsamda internette başbakanlık koruma rozeti araştırdığı tespit edildi. Ancak o tarihte yurtdışında bulunan Karlov'un iftar programına katılmaması nedeniyle örgütün saldırı planını ertelediği ve fotoğraf sergisini organize ettiği kaydedildi.

HATSIZ ÖRGÜT TELEFONU BULUNAMADI

İddianamede, Altıntaş'ın saldırıya ilişkin örgüt abisi tutuklu şüpheli Şahin Söğüt tarafından talimatlandırıldığı ve ikilinin mail üzerinden ve hatsız ve internet tabanlı programlar içeren telefonlar üzerinden iletişime geçtikleri aktarıldı. Altıntaş'ın suikast sırasında yanında bulunan ve örgütsel iletişimde kullanmadığı telefonu özellikle olay yerine götürdüğü anlatılan iddianamede, evinde yapılan aramada fatura ve kutusu ele geçirilen hatsız telefona ise tüm aramamalara rağmen ulaşılamadığı ifade edildi.