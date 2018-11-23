9 ülkenin bakanları aileyi konuştu

Oturumun moderatörlüğünü İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Dayanışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak yaptı.

Albayrak, söz konusu kadın olduğunda ailenin bu konuda önemli bir işlev gördüğünü belirterek, aile kavramında hem kadının hem erkeğin hem de çocuğun güçlü bir rol oynadığını söyledi. Kadının güçlü olduğu bir aile de erkeğin de güçlü olduğunu vurgulayan Albayrak, "Kadına karşı şiddet doğu toplumlarına has bir özellikmiş gibi gösterilmektedir. Böyle bir algı yaratılmaktadır. Oysa batı toplumlarında aynı sorunlar yaşanmaktadır" diye konuştu.





2019 YILINDA İKİ ŞURA BİRDEN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, küreselleşmenin her konuda olduğu gibi aile üzerinde de önemli etkileri olduğunu söyledi. Ailenin Sorumluluk, Saygı, Sadakat, Sabır ve Sevgi tuğlalarından oluşan toplumun nüvesi olduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Türkiye'de oluşan sosyal devletin dünyada eşi benzeri yok. 2018 yılında yaptığımız sosyal yardımlar 40 milyar TL'yi geçti. Yoksulluk oranlarımız azalıyor.

Bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Şartlı eğitim, sağlık, gebelik yardımları, çocukları korumaya yönelik yardımlar yapıyoruz. 122 bin çocuğumuz SET Programı sayesinde ailelerinin yanındadır. İstihdam alanında da hem kadınlarımıza hem de erkeklerimize istihdam sağlıyoruz. 1 milyon hanede 2 milyon vatandaşımızı ziyaret ettik. Ailelerimiz kendi içinde bir dayanışma kültürü oluşturarak sorunları çözüyor. Bakıma muhtaç yaşlılarımızın yüzde 91'ni ailelerimiz üstleniyor. Ailelerimizin geleneklerimize kültürümüze sahip çakarak küresel yozlaşmanın önüne geçeceğine inanıyorum. Gelecek yıl da aile ve yaşlılık şuraları gerçekleştireceğiz."