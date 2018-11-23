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  • 23.11.2018 17:35

Taksiciler Odası Başkanı 'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde taksisine bindiği Tayland uyruklu kadın i taciz ederek dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Yaşanan bu son gelişmeleri Sabah.com.tr’ye değerlendiren İstanbul Taksiciler Odası Başkanı , bundan sonraki süreçte sabıkası bulunan kişilerin meslekten ihraç edileceği ve bir daha taksicilik yapmalarının mümkün olamayacağının altını çizdi.

O taksiciler tek tek atılacak!
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir taksicinin Tayland uyruklu i taciz ederek dolandırdığı haberleri tartışma yaratmıştı. Tutuklanan taksici için 36 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı yaşanan bu durumu ve taksicilik mesleği ile ilgili önemli gelişmeleri Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Aksu yaptığı açıklamada, tacizci taksicinin emniyet yetkilileri tarafından tutuklandığının altını çizerek, bundan sonraki süreçte mesleğe zarar veren kişileri taksicilikten men edileceğini ifade etti.

SABIKASI BOZUK ŞOFÖRLER İHRAÇ EDİLİNCE HER ŞEY DÜZELECEK

Açıklamalarında'İstanbul'da 17.395 taksi var. Şoförler ve taksi sahipleri ile birlikte biz 52 bin kişilik büyük bir aileyiz' ifadesini kullanan Eyüp Aksu, "Sultanahmet, Eminönü, Şişli ve gibi işlek yerlerde sabıkası bozuk, 200-300 tane şoför bulunmakta. Bu kişiler taksicilik mesleğine zarar veriyorlar. Biz İstanbul Taksiciler Odası olarak Emniyet'ten bu kişiler hakkında adli takip yapılması rica ettik. Emniyetle birlikte biz de bu yaşanan olayların takipçisi olacağız ve denetimlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.



İşte Eyüp Aksu'nun açıklamaları:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ORTAK ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

Biz bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapacağız ve bundan sonra taksicilik mesleği için sertifika uygulamasını hayata geçireceğiz. Sertifika alamayan kişilerin taksici olmaları engellenecek. Sertifikası olmayan kişilerin taksicilik yaptığı tespit edilirse de en ağır cezaları alacak. Bu konuda emniyet yetkililerimize de büyük görev düşmekte.

O SÜRÜCÜLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM UYGULANIYOR…

İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Artık kısa mesafe gitmek istemeyen, aracı kirli olan, para üstü vermeyen taksiler hakkında adli işlem uygulanıyor. Dediğim gibi İstanbul'da 52 bin taksici var, 200-300 kişi meslekten ihraç edildikten sonra her şey sonra düzelecek.(SABAH)

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