CHP 'Gel Muharrem' diye çağırdı. Başkanlık için kolları sıvadı. Seçim gecesi kayıplara karıştı. Herkes onu ararken FOX TV'deki dostu İsmail Küçükkaya'ya "Adam kazandı" mesajı attı.
Sandığa sahip çıkamadı. Yeni bir parti kuramadı. CHP liderliği, İzmir derken İstanbul için pazarlık yaptı. Bu kez "Gel Muharrem" diyen bile olmadı. FOX TV'deki arkadaşları da onu yalnız bıraktı.
İnce'nin Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden geriye sadece bu hatıra fotoğrafı kaldı.
Sandığa sahip çıkamadı. Yeni bir parti kuramadı. CHP liderliği, İzmir derken İstanbul için pazarlık yaptı. Bu kez "Gel Muharrem" diyen bile olmadı. FOX TV'deki arkadaşları da onu yalnız bıraktı.
İnce'nin Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden geriye sadece bu hatıra fotoğrafı kaldı.
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