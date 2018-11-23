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İnce'nin Genel Merkezi'ndeki görüşmesine FOX bile gelmedi!

büyük umutla Genel Merkezi'ne çıktı. Binadan eli boş ayrıldı. Gözleri FOX'taki arkadaşlarını aradı. Kimseyi bulamadı.

FOX bile gelmedi!
'Gel Muharrem' diye çağırdı. Başkanlık için kolları sıvadı. Seçim gecesi kayıplara karıştı. Herkes onu ararken 'deki dostu 'ya "Adam kazandı" mesajı attı.
Sandığa sahip çıkamadı. Yeni bir parti kuramadı. CHP liderliği, derken için pazarlık yaptı. Bu kez "Gel Muharrem" diyen bile olmadı. FOX TV'deki arkadaşları da onu yalnız bıraktı.



İnce'nin Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden geriye sadece bu hatıra fotoğrafı kaldı.

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