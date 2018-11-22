CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 12.00'de Muharrem İnce ile bir araya gelecek.

Randevu talebi Muharrem İnce'den gelmişti. İnce'nin görüşmede başta yerel seçimler olmak üzere bazı konularda Kılıçdaroğlu'na görüşlerini aktaracağı öğrenildi.

İSTANBUL ADAYLIĞI

Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki görüşmede yerel seçimlerin ele alınması öngörülüyor. İnce'nin adı, İstanbul adaylığı için konuşulmuştu. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun duruma çok sıcak bakmadığı, gelen kulis bilgileri arasında. Muharrem İnce ise, İstanbul adaylığına kapıyı kapatmadı. İnce, İstanbul adayının, parti üyelerinin önüne konulacak sandıkla belirlenmesi gerektiğini birçok kez dile getirdi.