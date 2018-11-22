Bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi, tahliye edildi! İşte şaşırtan gerekçe

Erzurum'da bir bankanın yetkilileri, avukatları aracılığıyla 21 Nisan 2017'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe ile başvurarak, bankanın Erzurum Nakit Yönetimi Merkezi'nde 5 yıldır çalışan Ahmet Eslek'in sorumlu olduğu ATM'lere eksik para yatırıp zimmetine para geçirdiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada; 28 ATM'nin ikmal ve boşaltma işlemlerinden sorumlu olan Eslek'in, zimmetine toplam 4 milyon 484 bin 418 TL geçirdiği tespit edildi. Ahmet Eslek'in, ATM'lerde nakit paranın bittiğini belirten uyarıyı engellemek için de kart okuyucusuna müdahale ettiği ve nakit para bitmeye yakın ATM'lerden para çekilmesini önlediği öne sürüldü. Eslek'in, 2 yıldır kurumca onaylanan yıllık izinlerini de kullanmadığı belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Eslek, savcılıkta alınan savunmasında, suçlamaları kabul etti. 24 Nisan 2017'de tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Eslek, "İddaa oyununda, biriktirdiğim 50 bin lira paramı kaybetmem nedeniyle 2015 yılı başlarından itibaren ATM'lerden, eksik para yatırmak suretiyle para almaya başladım. Her bir seferde 10 ya da 15 bin lira olarak parayı aldım. Toplam ne kadar aldığımı bilmiyorum. Ancak 2 ya da 2,5 milyon lira kadar almış olabilirim" diye konuştu.

6 YIL 3 AY HAPİS VE TAHLİYE

Ahmet Eslek hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'zimmet' suçundan dava açıldı. Geçen 4 Ekim'de görülen karar duruşmasında, Ahmet Eslek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/1 maddesi uyarınca 'basit zimmet' suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet suçun zincirleme işlenmesini dikkate alarak cezayı 1/4 oranında arttırıp 7 yıl 6 aya çıkardı. Ahmet Eslek'in suçunu kabul etmesini ve duruşmadaki tutumunu dikkate alan heyet, 'iyi hal' indirimi uygulayarak sanığı 6 yıl 3 ay hapis ve 100 lira adli para cezasına mahkum edildi. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince bankanın uğradığı 4 milyon 484 bin 418 liralık zararın karşılanmasını da isteyen mahkeme heyeti, Ahmet Eslek'i hükümle birlikte tahliye etti.

'HİLELİ DAVRANIŞ YOK'

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ahmet Eslek hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. Hazırlanan gerekçeli kararda, Bankacılık Kanunu 160/2 maddesi birinci fıkrada yer alan suçun ağırlaştırıcı nedenine yer verildiği hatırlatıldı. Bu maddeye göre, "Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde faile 12 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilir" denildiği anımsatılan gerekçeli kararda şöyle denildi:

"Söz konusu ağırlaştırıcı nedenin varlığının tespit edilmesinde zimmetin normal denetim ve bankada mevcut kayıt ve belgelerin karşılaştırılması ve kontrolü sonucu tespit edilip edilemeyeceği, suçun banka dışı araştırmayı gerektirecek derecede bankayı aldatıcı ve fiilin açığa çıkmasını engelleyecek her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenip işlenmediğiöne bakılmaktadır. Bu durumda, hileli yani aldatıcı nitelikteki davranışlarla zimmet fiili işlenmiş olsa bile suçun banka içinde yapılan bir araştırma sonucu ortaya çıkarılması halinde ağırlaştırılmış zimmet suçu oluşmayacaktır. Bu uygulamanın kanuni dayanağını tespit etmek zor görünmektedir. Belirtmek gerekir ki, 160/2'de yer alan ağırlaştırıcı nedenin gerçekleşebilmesi için zimmete geçirmenin hileli davranışlarla işlenmesi gerekir. Malın zimmete geçirilmesinden sonra suçun ortaya çıkmasını önlemek için hileli davranışların işlenmesi halinde söz konusu fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, sanık tarafından gerçekleştirilen eylemlerin gerekli özenin gösterilmesi halinde farkedilemeyecek nitelikte eylemler olmaması ve ayrıca aldırılan bilirkişi raporunda da iddia edilen şekilde bankamatik cihazlarının harici bir fiziksel müdahale ile arızalı konuma getirildiğine ilişkin somut bir delil veya bilgiye rastlanılmadığının bildirilmesi, hileli yani aldatıcı nitelikteki davranışlarla zimmet fiili işlenmiş olsa bile suçun banka içinde yapılan bir araştırma sonucu ortaya çıkarılması halinde ağırlaştırılmış zimmet suçu oluşmayacağı, zimmete geçirmenin hileli davranışlarla işlenmesi gerekeceği ve malın zimmete geçirilmesinden sonra suçun ortaya çıkmasını önlemek için hileli davranışların işlenmesi halinde söz konusu fıkra hükmü uygulanabileceği hususları dikkate alındığında, sanığın eyleminin açığa çıkmasını sağlamaya yönelik hileli davranışlar sergilediğinden söz edilemeyeceğinden ve bankacada suç öncesi tespite yönelik bir çalışmanın gerçekleştirilmediği dikkate alındığından suçun nitelikli halinin oluşmadığı kanısına varılmıştır."