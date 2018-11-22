Karacabey ilçesinde bulunan köpek çiftliğindeki 'Karaboğa' isimli Kangal köpeği 10 aylık olmasına rağmen 90 kilonun üzerinde. Safkan Kangal köpeği olan ve yaşına göre oldukça fazla gelişen Karaboğa, ayağa kalktığında insan boyunu geçiyor. 14 yıldır profesyonel olarak Türk çoban köpeği yetiştirdiklerini belirten Alkan, 'Karaboğa'nın bu zamana kadar yetiştirdikleri en iyi köpeklerden biri olduğunu söyledi. Alkan, "Karaboğa isimli köpeğimiz mükemmel renk uyumuna sahip muhteşem bir köpek. Fiyatı da 20 bin euro yani yaklaşık 125 bin liradır. Karaboğa piyasaya yeni tanıtılan bir köpek. Tanıtımı da daha yeni yapılıyor. Ciddi rakamlarda teklifler geliyor. Köpeğimiz Türk çoban köpeklerine örnek bir köpek. Anne tarafı da baba tarafı da safkan, ama kendi fiziksel gelişimi fazla olduğundan dolayı fiyatı yüksek. Anadolu çoban köpeği diye de tabir edilen bir köpek" dedi.
Bursa'da 125 bin TL'lik Kangal köpeği görenleri şaşırtıyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan köpek çiftliğindeki 'Karaboğa' isimli Kangal köpeğinin fiyatı dudak uçuklatıyor. 10 aylık 'Karaboğa'ya 125 bin lira değer biçildi.
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