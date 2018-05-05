Erken seçime hazırlıksız yakalanan ve ittifak yapmayı planladığı partilerle 'ortak aday' umudu suya düşen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce oldu. Önceki gün, adı adaylar arasında geçen İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin kamuoyuna duyurduğu İnce'nin adaylığı için CHP, 110 milletvekilinin katılımıyla önce grup kararı aldı. Ardından da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı yaparak İnce'nin adaylığını duyurdu. İnce'nin, daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği kriterlere uymaması ise kafaları karıştırdı. Hatta Kılıçdaroğlu'nun tavırları, aslında İnce'yi istemeye istemeye aday gösterdiği şeklinde yorumlandı. Zira toplantıda kürsüye ilk çıkan Kılıçdaroğlu partisinin adayı İnce'den 'Eski bir öğretmen yeni bir politikacı' ifadesiyle bahsetti. Ardından Cumhurbaşkanı adayını "Gel bakalım buraya" diyerek kürsüye çağırdı.
'HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL'
Kılıçdaroğlu'nun 'yeni politikacı' dediği İnce ise 39 yıldır taşıdığını söylediği CHP rozetini çıkararak Kılıçdaroğlu'na verdi. CHP lideri ise kendisine Türkiye rozeti taktı. İnce'nin adaylığı ilan edildikten sonra yaptığı konuşma da dikkat çekici oldu. İki kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip olan ve CHP Genel Başkanı'na 'tek adam'lık ve 'diktatör' eleştirilerinde bulunan, seçim hezimetlerini hatırlatarak '8 kez denedin olmadı' diyen İnce aday gösterilince, CHP Genel Başkanı'nı 'babayiğit' olarak nitelendirdi. İnce, Kılıçdaroğlu için "Kendisine karşı aday olmuş, onu eleştirmiş birisini cumhurbaşkanı adayı yapmak her babayiğidin harcı değildir" ifadesini kullandı. Sosyal medyada İnce'nin adaylığı tepki çekti. CHP'ye "İki kere kendi partinizin başına seçmediğiniz adamı Türkiye'nin başına mı seçtireceksiniz? Bu kadarına da pes" yorumları yapıldı.
MECLİSLERİ ŞAŞIRDI
Muharrem İnce adaylığının ardından ilk olarak Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne giderek Cuma namazı kıldı. Namazın ardından partililerin tezahüratlarıyla cami avlusundan ayrılan İnce, kendisini 2. Meclis'in önünde bekleyen seçim otobüsüne yürüdü. Ancak İnce, adaylığı sonrası partilileri 1. Meclis'e davet etmesine rağmen ilk günden adresi şaşırıp 2. Meclis'in önünde seçim otobüsünde partililere seslendi.
'HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL'
Kılıçdaroğlu'nun 'yeni politikacı' dediği İnce ise 39 yıldır taşıdığını söylediği CHP rozetini çıkararak Kılıçdaroğlu'na verdi. CHP lideri ise kendisine Türkiye rozeti taktı. İnce'nin adaylığı ilan edildikten sonra yaptığı konuşma da dikkat çekici oldu. İki kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip olan ve CHP Genel Başkanı'na 'tek adam'lık ve 'diktatör' eleştirilerinde bulunan, seçim hezimetlerini hatırlatarak '8 kez denedin olmadı' diyen İnce aday gösterilince, CHP Genel Başkanı'nı 'babayiğit' olarak nitelendirdi. İnce, Kılıçdaroğlu için "Kendisine karşı aday olmuş, onu eleştirmiş birisini cumhurbaşkanı adayı yapmak her babayiğidin harcı değildir" ifadesini kullandı. Sosyal medyada İnce'nin adaylığı tepki çekti. CHP'ye "İki kere kendi partinizin başına seçmediğiniz adamı Türkiye'nin başına mı seçtireceksiniz? Bu kadarına da pes" yorumları yapıldı.
MECLİSLERİ ŞAŞIRDI
Muharrem İnce adaylığının ardından ilk olarak Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne giderek Cuma namazı kıldı. Namazın ardından partililerin tezahüratlarıyla cami avlusundan ayrılan İnce, kendisini 2. Meclis'in önünde bekleyen seçim otobüsüne yürüdü. Ancak İnce, adaylığı sonrası partilileri 1. Meclis'e davet etmesine rağmen ilk günden adresi şaşırıp 2. Meclis'in önünde seçim otobüsünde partililere seslendi.
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