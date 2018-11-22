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  • Son Güncelleme: 22.11.2018 13:47

Son dakika: 'nin başkan adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını Cumartesi günü saat 14.00'de 'nde açıklayacak.

AK Partide kritik günün detayları belli oldu

'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı, Cumartesi saat 14.00'te 'nde gerçekleştirilecek.

2019 Mahalli İdareler Seçimi için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de adaylığı netleşen isimler açıklanıyor. AK Parti'den yapılan açıklamada, aday tanıtım toplantısının 24 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada cumartesi günü Başkan başkanlığında bir tanıtım toplantısı düzenleneceğini, burada , İstanbul, dahil olmak üzere yaklaşık 40 seçim bölgesindeki adayların ilan edileceğini belirtmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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