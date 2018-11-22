Yargıtay eski üyesi Şuayip Şen'e 7,5 yıl hapis cezası

Eski yüksek yargıçların Yargıtay'da yargılandığı davada ilk karar çıktı. Yargıtay eski üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl ceza verildi.
Ayrıntılar gelecek...
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Eski yüksek yargıçların Yargıtay'da yargılandığı davada ilk karar çıktı. Yargıtay eski üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl ceza verildi.
Ayrıntılar gelecek...
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