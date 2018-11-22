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  • 22.11.2018 13:53

Yargıtay eski üyesi Şuayip Şen'e 7,5 yıl hapis cezası

Yargıtay eski üyesi Şuayip Şene 7,5 yıl hapis cezası

Eski yüksek yargıçların Yargıtay'da yargılandığı davada ilk karar çıktı. Yargıtay eski üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl ceza verildi.

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