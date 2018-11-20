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’da 'ın ismi ön plana çıktı

İstanbul’da Yıldırım
AK PARTİ önceki gün gerçekleştirilen e-temayül ile teşkilatın nabzını tuttu. 'da ve Süleyman Soylu'nun; Ankara'da Mustafa Tuna, Emrullah İşler, Fatih Şahin ve Mehmet Özhaseki'nin ismi ön plana çıktı. Temayül sonuçları aynı gün saat 17.00'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

EDA IŞIK

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