AK PARTİ önceki gün gerçekleştirilen e-temayül ile teşkilatın nabzını tuttu. İstanbul'da Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu'nun; Ankara'da Mustafa Tuna, Emrullah İşler, Fatih Şahin ve Mehmet Özhaseki'nin ismi ön plana çıktı. Temayül sonuçları aynı gün saat 17.00'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
EDA IŞIK
EDA IŞIK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.