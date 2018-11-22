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  • 22.11.2018 13:07
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 13:44

"Maceracı" programını sunan 'den gözaltında! Murat Yeni kimdir?

/'nin kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı yapan , FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirildi.

FETÖnün televizyonunda program yapan isim gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni'yi İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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