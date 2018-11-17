1 Kasım 2017'den bu yana tutuklu olan ve ABD'li spekülatör George Soros'un desteklediği Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulu üyeliğini yapan darbe finansörü Osman Kavala'nın Gezi ekibine operasyon yapıldı. 31 Mayıs 2013'te FETÖ tertibiyle Taksim'de başlatılan Gezi kalkışmasını Anadolu'ya yaymaya çalışan aralarında Kavala'nın sağ kolu ve Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanlığı yapan Ali Hakan Altınay'ın da bulunduğu 20 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda gözaltı listesindeki 20 şüpheliden 13'ü gözaltına alınırken, aralarında oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 6 şüphelinin yurtdışında olduğu, bir şüphelinin de arandığı bildirildi.

HİYERARŞİK DÜZEN

Açık Toplum Vakfı ve Kavala'nın sahibi olduğu Anadolu Kültür A.Ş isimli firma kullanılarak olayların finanse edildiği, amacın Gezi kalkışmasının tüm Türkiye'ye yaymak olduğu belirtildi. 20 şüphelinin de Gezi Parkı olaylarını finanse eden Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Osman Kavala'ya hiyerarşik bir düzen içerisinde bağlı oldukları, Açık Toplum Vakfı'na bağlı Anadolu Kültür A.Ş.'ye ait depolarda ve Garaj İstanbul'da forum ya da benzeri bahanelerle toplantılar düzenledikleri tespit edildi. Şüpheli Altınay'ın Gezi Parkı olaylarını organize ettiği, yabancı ülkeler ile olan bağlantıyı sağladığı, kalkışma sırasında Avrupa ve dünyada kara propaganda faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Altınay'ın ayrıca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye gönderdiği akademisyenlerle görüştüğü de kaydedilirken, Almanya'dan bir vakıf üzerinden Gezi sürecinde para aldığı ortaya çıkarıldı.

Türkiye'de uygulanmak istenen kaos senaryolarına destek sağlayan Osman Kavala, İstanbul Şişli'deki bir yasadışı eylemde böyle görüntülenmişti.

YURTDIŞINDAN EĞİTMEN...

Şüphelilerden Gezi organizatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu'nun, Kavala'ya "Gezi'yi Anadolu'ya yayma fikri var. Program ve katılımcı listesini size göndereyim" dediği Kavala'nın da bu planı onayladığı ve eylem planını bizzat yönettiği tapelere yansıdı.

Gezi olaylarının yaygınlaştırılması ve devamlılığının sağlanması amacıyla 'sivil itaatsizlik', 'şiddetsiz eylem' ile ilgili (Duran Adam ve Kırmızılı Kadın gibi) gözaltına alınan Ayşegül Güzel ve ekibi tarafından yurtdışından özel eğitmenler getirildiği, 'Büyük grup kolaylaştırıcılığı ve konsensüs' adı altında, 'Profesyonel eylemci yetiştirmek' amacıyla eğitim faaliyetinde bulunulduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre Kavala yeni bir TV kanalı ve internet yayıncılığı kurulmasıyla Gezi benzeri olayların medya vasıtasıyla gündemde tutulmasını hedefledi. Bu medya organlarına yurtdışından kaynak arandı.

Şüphelilerin Avrupa'da yaptığı toplantılarda George Soros ve Alman Vakfı'yla ilgili konuların görüşüldüğü de öğrenildi. Kavala, Gezi'de gündeme gelen biber gazının Türkiye'ye satışının durdurulması için de Avrupa'da girişimlerde bulundu.



Turgut Tarhanlı

17-25 ARALIK'TAN 15 TEMMUZ'A...

Kavala'nın Gezi ekibine düzenlenen operasyonda Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Emekçi, Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Ayşegül Güzel, Bora Sarı ve Filiz Telek, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır gözaltına alınmıştı. Turgut Tarhanlı, Asena Günal ve Bora Sarı, ifadeleri alındıktan sonra yurtdışına çıkış yasağı konularak salıverildi.

Soruşturma kapsamında emniyetin hazırladığı 4 bin sayfalık fezlekede, Yahudi asıllı ABD'li finans spekülatörü George Soros'un, Kavala'nın şirketi ve vakfına milyonlar aktardığı, bu vakıfların da Türkiye'yi AİHM'de yargılatmak için çalışmalar yaptığı belirtildi. Kavala'nın bir yıl önce tutuklandığı soruşturma dosyası, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükada'daki CIA toplantısına ilişkin soruşturma ile ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk çalışanı Mete Cantürk ve irtibat görevlisi Metin Topuz hakkındaki dosyalar birleştirilmişti. Yakın tarihte hükümeti devirme girişimlerinin arkasındaki güçlerin araştırıldığı soruşturma kapsamında dün sabah yeni bir operasyon yapıldı. Gezi kalkışması, 17 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinin arkasındaki güçlere ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili fezlekede şüphelilerin "Kürdistan'ın ilk adımlarını atıyoruz" şeklinde telefon konuşmalarının da tespit edildiği aktarıldı.

SABAH