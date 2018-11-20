Son dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları: 195 gözaltı kararı

Konya merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda aralarında pilotlarında olduğu 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

50 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Örgüt mensubu ve örgüt militanlarına mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen aralarında pilotlarında bulunda 22'si Hava Kuvvetleri olmak üzeri 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için bugün 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

ANKARA'DA 92 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinden 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL'DA BYLOCK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel yazışma programı ByLock kullandığı gerekçesiyle 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 37 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 farklı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ'nün örgütsel yazışma programı ByLock kullanıcısı olup yazışma içerikleri de tespit edilen 53 şüpheli hakkında İstanbul, Tekirdağ ve İzmir illerinde eş zamanlı soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında FETÖ üyeliğinden gözaltı ve yakalama kararı verildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerinin 37 şüpheliyi yakaladığı ve adli işlemler devam ettiği öğrenildi.