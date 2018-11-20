Akım akım Avrupa TürkAkım’ın ilk hattı, Kıyıköy’e ulaştı. Avrupa’ya doğalgaz sağlayacak projenin tamamlanan bölümü için yapılan törene, Erdoğan ve Putin birlikte katıldı. İki lider, dünyaya mesaj yolladı...

Başkan , İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan törende dünyaya mesaj yolladı:



2014 yılında ilk adımını attığımız bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız...

TÜRKAKIM, Rus dostlarımızla hem ikili ilişkiler açısından tarihi bir projedir. 31.5 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak projede, komşularımız ve bölgemiz açısından da pek çok avantajı bulunuyor. En az yarısını Avrupa'ya göndermeyi düşünüyoruz.

Türkİye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa'nın doğalgaz taleplerini karşılayacak.

Bizim için







ERDOĞAN CESUR DAVRANDI

Rusya lideri Erdoğan'a gösterdiği siyasi irade ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum. İki ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil" diye konuştu.







GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİNİN NİŞANESİ...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TürkAkım projesi ile ilgili sosyal medyada açıklama yayınladı. Albayrak "Türkiye'yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



PUTİN'E HEDİYE

Erdoğan, Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan törende dünyaya mesaj yolladı:yılında ilk adımını attığımız bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız...Rus dostlarımızla hem ikili ilişkiler açısından tarihi bir projedir. 31.5 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak projede, komşularımız ve bölgemiz açısından da pek çok avantajı bulunuyor. En az yarısını Avrupa'ya göndermeyi düşünüyoruz.transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa'nın doğalgaz taleplerini karşılayacak.için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğalgaz tedarikçisidir.Rusya lideri Vladimir Putin ise "Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir. 2-3 sene sonra projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. Bu proje, doğalgazı Doğu ve Güney Avrupa 'ya taşıyacak ve bu Türkiye 'yi önemli bir noktaya getirecektir.diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TürkAkım projesi ile ilgili sosyal medyada açıklama yayınladı. Albayrak "Türkiye'yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Erdoğan, Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti. TÜM MANŞETLER