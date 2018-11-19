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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nde açıklamalarda bulundu. İki liderin konuşmasının ardından TürkAkım Projesi'nin deniz bölümüne döşenecek son boru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"TARİHİ BİR PROJEDİR"

* Enerji işbirliği alanında attığımız yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız. 2014'te ilk adımını attığımız 2016'da somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. TürkAkım Rus dostlarımızla hem ikili ilişkiler açısından tarihi bir projedir.

* Bugün tamamlanan deniz kesimi Karadeniz'den paralel ilerleyen 2 ayrı hat olarak döşendi. Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatı devam ediyor. 31.5 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak projede komşularımız ve bölgemiz açısından da pek çok avantajı bulunuyor. En az yarısını Avrupa'ya göndermeyi düşünüyoruz. Bursa, Kocaeli, İzmir, İstanbul gibi yeni tedarik bölgeleri oluşacaktır. Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa'nın doğal gaz taleplerini karşılayacağız.



BİZ RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ DİĞER ÜLKELERİN DAYATMALARINA GÖRE BELİRLEMEDİK

* Doğal gazın önemi artıyor. Burada önemli olan ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Doğal gazı nereden nasıl temin edileceğine saygı duyulmalıdır. Türkiye Rusya'dan 1987'den bu yana 387 metreküplük doğal gaz alımı gerçekleştirmiştir. Bu tablo enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçmiş olduğuna şahit. Bizim için rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir.

* Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba harcadık. Özellikle Suriye'de önemli katkılarını gördük. Akkuyu Nükleer Santral projesini de Rusya ile hayata geçiriyoruz.



2019'DA KARŞILIKLI KÜLTÜR VE TURİZM YILI OLARAK KUTLAYACAĞIZ

* Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmidir. Turizmde ilk 9 ayda 5,1 milyon Rus turist ile yeni bir rekora da imza attık. 2019'da karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olarak kutlayacağız. Etkinlikler halklarımızın birbirini iyi tanımalarına vesile olacaktır.

ARDINDAN RUS DEVLET BAŞKANI PUTİN DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar;

* 100 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ilgili Çin ile ulaşacağız. Türkiye ile neden olmasın. TürkAkım projesiyle ilgili anlaşma İstanbul'da 10 Ekim 2016'da yapılmıştı. Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir. 2-3 sene sonra projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. Pek çok çalışma yaptık birlikte. TürkAkım projesinin deniz kısmı tamamlanıyor. Özellikle dikkatleri şu hususa çekmek istiyorum. Toprağa delik açmak ve gaz çıkarmak kolay değil. Yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir. Özellikle doğal gaz çevre dostu olan bir proje.

* Doğal gazı Doğu ve Güney Avrupa'ya taşıyacak ve bu Türkiye'yi önemli bir noktaya getirecektir. Kara kısmı da deniz kısmında olduğu gibi hızlıca ilerleyecektir. Proje 2019'a kadar tamamlanacaktır. En çevre dostu teknolojiyi kullanıyoruz. Özellikle Rusya ve Türkiye enerji alanında işbirliği uzun yıllardır gerçekleştiriyoruz.

* 13 sene önce Erdoğan'la birlikteyken 2005'te törenle Mavi Akım Rusya güneyi Türkiye kuzeyini bağlayan boru hattını açmıştık. Uzun yıllarca en zor mevsim şartlarında bile çalışıyor. Türkiye ekonomisine güç katan sevkıyat yapıyoruz. Türkiye'nin genelinde yeni boru hattı ile ekonominin gelişmesi açısından önemli bir proje olacaktır. Gösterdiği siyasi irade ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Cesaret olmadan projeyi yürütmek mümkün olmaz. Sayın Erdoğan'ın bahsettiği güven temelinde var.

* 2 ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil. Eski Enerji Bakanı'na bütün meslektaşlarımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye tarafından gösterilen özveri ile program daha hızlı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin nükleer santrali Akkuyu Rusya ve Türkiye arasında bir simge olacaktır. İki halkımız arasında dostluğun da simgesi olacaktır.

RAKAMLARLA TÜRKAKIM PROJESİ

- 31.5 milyar metreküp Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Projesi'nin temeli 4 yıl önce atılmıştı. İki ülke arasındaki anlaşmalar doğrultusunda inşaat Mayıs 2015'te başlamıştı.

- TürkAkım gazının geçeceği borular Almanya, Japonya ve Rusya'da üretildi. Üretilen borular Bulgaristan'ın Varna ve Burgaz, Türkiye'de ise Samsun ve Trabzon limanlarında depolandı.



- Her gün 400 kadar boru bu limanlardan gemiye aktarıldı. Günde ortalama 5 kilometre boru döşendi. Gemi bir günde 6.3 kilometre boru döşeyerek bir dünya rekoruna imza attı.

- 23 Haziran 2017'de derin sulardaki inşaat başladı. 4 Kasım 2017'de hatlar Türkiye münhasır ekonomik bölgesine giriş yaptı. 30 Nisan 2018'de ilk hat tamamlandı. 26 Haziran 2018'de ikinci hattın inşası yeniden başladı. Bugün de ikinci hattın deniz bölümünün inşası bitiyor.

- TürkAkım 2 bin 200 metreye varan derinlikte döşenen en geniş (81 cm çapında) boru hattı olma özelliği taşıyor. Projede her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığında 158 bin boru kullanıldı.

- Hattın yapımında görev yapan Pioneering Spirit gemisinin toplam ağırlığı ünlü Titanik'in tam 8 katı. (403 bin 342 gross ton). Geminin güvertesi 6 futbol sahası büyüklüğünde.