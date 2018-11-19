Gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik belgesi almak için 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi.Ancak cesedin akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi! Kaşıkçı olayı tüm gizemini korurken dün senaryolara bir yenisi daha eklendi. "H. Atr" adlı Mısırlı hostes, "Kaşıkçı ile Eylül'de ABD'de evlendik" dedi. 50 yaşındaki kadın şunları söyledi: