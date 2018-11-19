Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik belgesi almak için 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi. Bir daha kendisinden ses gelmedi. Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik bir timin Kaşıkçı'yı öldürdüğü cesedini de parçalara ayırdığı belirtildi. Ancak cesedin akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi! Kaşıkçı olayı tüm gizemini korurken dün senaryolara bir yenisi daha eklendi. "H. Atr" adlı Mısırlı hostes, "Kaşıkçı ile Eylül'de ABD'de evlendik" dedi. 50 yaşındaki kadın şunları söyledi:
- Güncel
- 19.11.2018
- Gazete
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia! Eylül ayında evlendi mi?
Cemal Kaşıkçı, İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’ndan çıkamadı. Öldürülüp parçalandığı anlatıldı. Herkes cesedi merak ederken şimdi de Mısırlı bir kadın gündemi salladı. Suudi gazeteciyle birkaç ay önce evlendiğini açıkladı. Kanıt ise düğün fotoğraflarıyd
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik belgesi almak için 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi. Bir daha kendisinden ses gelmedi. Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik bir timin Kaşıkçı'yı öldürdüğü cesedini de parçalara ayırdığı belirtildi. Ancak cesedin akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi! Kaşıkçı olayı tüm gizemini korurken dün senaryolara bir yenisi daha eklendi. "H. Atr" adlı Mısırlı hostes, "Kaşıkçı ile Eylül'de ABD'de evlendik" dedi. 50 yaşındaki kadın şunları söyledi:
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