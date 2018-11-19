Bugünkü
Takvim

ile ilgili flaş iddia! ayında evlendi mi?

, ’daki Suudi Konsolosluğu’ndan çıkamadı. Öldürülüp parçalandığı anlatıldı. Herkes cesedi merak ederken şimdi de Mısırlı bir kadın gündemi salladı. Suudi gazeteciyle birkaç ay önce evlendiğini açıkladı. Kanıt ise düğün fotoğraflarıyd



Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik belgesi almak için 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi. Bir daha kendisinden ses gelmedi. Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik bir timin Kaşıkçı'yı öldürdüğü cesedini de parçalara ayırdığı belirtildi. Ancak cesedin akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi! Kaşıkçı olayı tüm gizemini korurken dün senaryolara bir yenisi daha eklendi. "H. Atr" adlı Mısırlı hostes, "Kaşıkçı ile Eylül'de ABD'de evlendik" dedi. 50 yaşındaki kadın şunları söyledi:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia! Eylül ayında evlendi mi?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar