ABDde Trumpa Kaşıkçı tepkisi

"SUUDİ ARABİSTAN DOSTUMUZ DEĞİL"

California Temsilcisi Demokrat Adam Schiff, ABC News kanalına yaptığı açıklamada, CIA'nın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili brifingini dinlediğini aktararak, "Brifingi sizinle konuşamam ancak şunu söyleyebilirim, önemli bir gazeteci ve muhalifin öldürülmesinin Veliaht Prensin bilgisi dışında yapılmış olmasını aklım almıyor." dedi.

"Düşmanımın düşmanı dostumdur" ifadesine atıfta bulunan Schiff, "İran bizim düşmanımızdır ve Suudi Arabistan, İran'a karşı durmak konusunda bizim için önemlidir. Ama bu Suudi Arabistan'ı dostumuz yapmaz, dostlarımız gazeteci öldürmez." diye konuştu.