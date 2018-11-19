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  • 19.11.2018 08:02

: Ege'de kaçak göçmenleri kurtarmak için operasyon

Egede kaçak göçmen operasyonu

haberine göre Türk Komutanlığı, 'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 civarındaki düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

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