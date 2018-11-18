Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.11.2018 21:41
  • Son Güncelleme: 18.11.2018 21:56

Bakan Varank ve Selçuk nde yürüyüş yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşi ve Çalışma, ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Taksim 'nde yürüyüş yaptı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşi Esra Varank ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBakan Varank ve Selçuk İstiklal caddesinde yürüyüş yaptı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar