Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşi Esra Varank ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşi Esra Varank ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. İki bakan yürüyüşün ardından geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Ara Güler'in kafesine uğramayı da ihmal etmedi.
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