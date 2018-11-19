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  • 19.11.2018 10:47
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 11:37

Afrin’de operasyon başlattı! 'li teröristler böyle teslim oldu

ile onlara destek veren güçleri dün sabaha karşı Zeytin Dalı Harekatı ile /’den temizlenen Afrin’de operasyon başlattı. 'nın Afrin'de YPG'ye başlattığı operasyon sonrasında çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO'ya teslim oluyor.

Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri yürüten suç örgütüne karşı ve tolerans göstermiyor. Bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ÖSO tarafından başlatılan operasyonda suç çeteleri tek tek çökertildi, teslim alındı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yerel güçleri, Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri gerçekleştiren yaklaşık 300 kişilik Abu Havle ve Ahrar El Şarkiye çetelerine karşı harekete geçti.

TESLİM OLDULAR

ÖSO grupları tarafından yürütülen operasyon, çete mensuplarının şehir içerisindeki karargah binasında ve çevresinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle yavaş ilerliyor.

Çete, Afrin şehir merkezinde iki noktada sıkıştırıldı. Sivilleri tahliye çalışmaları devam ederken, suçlular karargah ve saklanılan tünellerden tek tek teslim alındı.

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