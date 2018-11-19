Ünlülerin kabusu olan hacker çetesine ait dosyanın detayları ortaya çıktı!

Ünlülerin sosyal medya kâbusu olan, onlara hem tehdit hem de ahlaksız teklifte bulunan hacker çetesi dosyasının detaylarına ortaya çıktı.Akşam'ın haberine göre; çete özellikle artı 1, artı 44 ve artı 63 ile başlayan ülke telefonlarını kullanarak WhatsApp üzerinden, "Sayın kullanıcı; adınıza açılmış Instagram hesabınızın kapanmaması için aşağıdaki hesabınızı doğrulayın, aksi takdirde hesabınız kapanacaktır… Instagram ekibi" mesajı atarak, ünlüleri ağına düşürdü.İstanbul Siber Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, özel hayatın gizliliğiyle ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Şebekenin, Instagram uzantılı link göndererek ünlüleri oltalama (phishing) yöntemi olan spamlı link gönderdikleri tespit edildi. Ekipler, Ducky Layne, Tampich Layne, Chuky Yayne, Duff Lyne, Bandage Layne gibi 37 farklı takma isimle aralarında ünlülerin de bulunduğu 6 bin 156 kişiye mesaj atan 46 kişilik şebekeyi iki ayrı operasyonla çökertti. Baskınlarda 14 kişi tutuklandı.