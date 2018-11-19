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  • 19.11.2018 10:59
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 12:05

TSK'dan PKK'ya 'eşek arısı' darbesi

Cudi Dağı'nda 2 hafta önce, aralarında 3 üst düzey sözde örgüt yöneticisinin de bulunduğu, 18 teröristin öldürüldüğü operasyonun bilinmeyen detayları ortaya çıktı.

11 Ekim'de Gabar Dağı Güneyce köyü kırsalında gerçekleştirilen "Hançer-2" operasyonu sırasında, PKK'nın sözde Çırav Takım Sorumlusu "Rezan Goyi" kod adlı Serbest Paksoy ile "Mahir Malatya" kod adlı Selçuk Köse öldürüldü.

OPERASYONDA 'EŞEK ARISI'

'eşek arısı' ismiyle anılan drone TSK'nın son dönem terör operasyonlarında teröristlerin kabusu haline geldi. "Hançer-2" operasyonunda da aktif olarak kullanılan 'eşek arısı'nın boyu 10 santimetre, ağırlığı 18 gram. Termal ve gece görüş kameraları da olmak üzere 3 kamerası olan drone 1.6 km menzilli ve 25 dakika havada kalabiliyor. Radara takılmayan drone çalışırken ses de çıkarmıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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