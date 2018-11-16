Son dakika: Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 100'ü asker 88'i sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

188 GÖZALTI KARARI

Operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 teğmen, 96 astsubay olmak üzere toplam 100 asker şüpheli ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve FETÖ terör örgütü ile irtibatlı askerleri, örgüt adına yöneten ve FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 88 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 188 şüpheli hakkında 16.11.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

13 ŞÜPHELİ AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR

Gözaltına alınan asker şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltına alınan sivil mahrem imamlardan 13 kişinin kamuda değişik kurumlarda aktif olarak çalıştığı tespit edilmiştir."

Öte yandan ABD Büyükelçiliğine saldırı şüphelisinin de Hava Kuvvetleri mahrem imamı olduğu belirtildi.