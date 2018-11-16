Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.11.2018 09:27
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 09:40

Son dakika: 'nün esnaf yapılanmasına operasyon

'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün () esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖnün esnaf yapılanmasına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün Buca bölgesindeki esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında yakalama çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Dikili ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 17 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, kasaya gizlenmiş yüklü miktarda para ile örgüt mensuplarının yakalanması halinde sorgu sırasında vermeleri gereken cevaplar ile ilgili hazırlanmış doküman ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar