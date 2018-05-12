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’le ’ye gittik’

‘Adil Öksüz’le ABD’ye gittik’
FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imam 'a "terörizmin finansmanı" davası açıldı. Batmaz daha önceki ifadelerinde darbe toplantısı için 'ye firari 'le aynı uçakta gitmesini tesadüf olarak açıklamıştı. Ancak Batmaz bu kez ağız değiştirdi. Son savunmasında, "Ben 11/07/2016'da Amerika'ya Adil Öksüz'ün bulunduğu uçak ile birlikte gittim. Onun orada ne yaptığını bilmiyorum" dedi.

Yüksel TEMEL
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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