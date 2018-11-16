Mehmet Özhaseki'den "Ankara'dan aday mısınız" sorusuna yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, NTV'den Ahmet Ergen'in yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorularını yanıtladı.

81 ile yönelik bir çalışmanız oldu ve raporu Cumhurbaşkanına sundunuz. Seçime 4.5 ay kala nasıl bir fotoğraf gördünüz illerde?

"Yıllardır her yerde anket çalışması yapıyoruz. Başkan'ın performansını, giyim kuşamını, vatandaşla ilişkisini de soruyoruz. Teşkilat görüşleri de alınıyor. Birkaç aydır da arazi de vatandaş birebir dinlendi ve bir kanaat oluştu. Değişecekse ne tür özellikler aranacak gibi. Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak.

Partinin oyları ve sapmaları da tespit ediyoruz. Mevcut başkana oy verip vermeyeceği de soruluyor. Vatandaşta müthiş bir değişim arzusu var. Karşılığı olan insanlar bekliyor. İttifak, pazarlık, uzlaşı üzerine araziye sürülen insanları istemiyorlar."

18 Kasım'da partinizde ilk kez e-temayül yapılacak, nasıl olacak?

"Zaten yapılıyordu ve şimdi e-temayül büyük kolaylık olacak. Önde çıkan arkadaşlar tabi ki avantajlı olacak. Gitgeller yaşanıyorsa yeni anketler yapılacak, isimler vatandaşa sorulacak."

(ADAYLAR) "Birçok ili ilçelerine kadar netleştirdik, dosyaları Cumhurbaşkanına arz edecek şekilde tutuyoruz. İl ilçe düzeyinde bizde raporlar hazır, nasıl bir takvim işlenir ve sunum olur bilmem. Cumhurbaşkanımızın bileceği bir konu..."

Büyükşehirlerde aday belirleme süreci ne aşamada? Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde nasıl bir aday profili olacak? Büyükşehirler için adaylar ne zaman açıklanır?

"İstanbul milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Tüm dünyanın gözü önünde olan bir il. Orası bizim için çok öenmli, yıllardır bizde. Ufak tefek şikayetler olabilir. Ehliyetli ve liyakatlı birini koyacağız. Başka partiler gibi pazarlıkla belirlemeyeceğiz. Şöhretli bir iki kişiyi koymak çok kolay bizim açımızdan. Ankara içinde aynı şeyler geçerli. Çevreden göç alan, 5 milyonu aşmış bir şehir. Ankara'yı ileriye taşıyacak bir isim olması lazım."

Ankara için isminizin kesinleştiği haberleri çıktı, aday mısınız?

"Partinin usullleri içerisinde müracaatları alıyoruz ama bizim gibi kamuya mal olmuş insanların adayım demesi kadar garip bir şey olamaz. Ben Kayseri'de birçok şey yaparak helalleşerek ayrıldım. Genel merkezde ve teşkilatlarda ismim öne çıktı, inkar edemem. Benim hazırlamış olduğum adaylar Cumhurbaşkanımızn takdirinde, herkesin lehine aleyhine her şeyi söyledim. Takdir benim üzerimde olursa bismillah der yola çıkarız."