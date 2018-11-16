20 bin öğretmen için kontenjan ve taban puanları açıklandı.

Sözleşmeli öğretmen branş bazında kontenjan dağılımı bugün bakanlık tarafından öğretmen adaylarının erişimine açıldı. Türkiye çapında Milli Eğitim Bakanlığı okullarında bulunan açık pozisyonlara yapılacak olan öğretmen alımı için hangi branşta kaç öğretmenin istihdam edileceği öğrenilebilecek. İşte, bakanlığın yayımladığı öğretmen alımı kontenjanları ve branş dağılımıhakkında bazı bilgiler...

HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLECEK?







BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık'ta yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında olacak.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.

EN FAZLA ATAMA YAPILACAK 10 BRANŞ

SIRA BRANŞ KONTENJAN

1 Sınıf Öğretmenliği 3 bin 47

2 İngilizce öğretmenliği 2 bin 38

3 Din Kültürü ve ahlak bilgisi 1.910

4 Okul öncesi 1.601

5 İlköğretim matematik 1.401

6 Türkçe 1.093

7 Rehberlik 1.056

8 Özel eğitim 1.002

9 Fen bilimleri/fen ve teknoloji 919

10 Beden eğitimi 845