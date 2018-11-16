Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.11.2018 14:51
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 15:21

Son dakika: 20 bin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı!

Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen alımı için yayımlanması beklenen branş dağılımı bugün erişime açıldı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ön bilgisi verilen 20 bin alımı için branş dağılımı dışında sözlü mülakat tarihleri de belli oldu. İşte, sözleşmeli öğretmen alımı için branş bazında kontenjan dağılımı ve detaylı bilgiler...

Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi!

20 bin öğretmen için kontenjan ve taban puanları açıklandı.

branş bazında kontenjan dağılımı bugün bakanlık tarafından öğretmen adaylarının erişimine açıldı. çapında Bakanlığı okullarında bulunan açık pozisyonlara yapılacak olan öğretmen alımı için hangi branşta kaç öğretmenin edileceği öğrenilebilecek. İşte, bakanlığın yayımladığı öğretmen alımı kontenjanları ve branş dağılımıhakkında bazı bilgiler...

HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLECEK?



BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık'ta yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında olacak.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.

EN FAZLA ATAMA YAPILACAK 10 BRANŞ

SIRA BRANŞ KONTENJAN

1 Sınıf Öğretmenliği 3 bin 47

2 İngilizce öğretmenliği 2 bin 38

3 Din Kültürü ve ahlak bilgisi 1.910

4 Okul öncesi 1.601

5 İlköğretim matematik 1.401

6 Türkçe 1.093

7 Rehberlik 1.056

8 Özel eğitim 1.002

9 Fen bilimleri/fen ve teknoloji 919

10 Beden eğitimi 845

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar