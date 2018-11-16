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  • 16.11.2018 11:56

için gıyabi cenaze namazı kılınacak

'ın Başkonsolosluğu'nda öldürülen yazarı da olan gazeteci için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılınacak

'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazına, Kaşıkçı'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci arkadaşları da katılacak.

Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, için Fatih Camisi'nin yanı sıra 'da Kocatepe Camisi'nde ve birçok ilde de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazları kılınacağını kaydetti.

Öte yandan, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'un yanı sıra Cemal Kaşıkçı için Mekke, , , Washington, İslamabad, Jakarta, Rabat, Tunus, Kuveyt gibi dünyanın dört bir yanındaki birçok şehirde gıyabi cenaze namazları kılınacağını bildirdi.

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