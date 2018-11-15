Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi. Ancak o günden sonra kendisiyle irtibat kesildi. Korkunç iddialar gündeme geldi. Kaşıkçı'nın öldürülüp cesedinin parçalanmış olabileceği kaydedildi.
BAŞLIK KAN PARASI
Tüm dünya Kaşıkçı'nın akıbetine kilitlenirken, İngiliz medyasından ilginç bir iddia geldi. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan, Kaşıkçı olayından sonra Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde bir etkinlik yapmak istedi. Ancak Kaşıkçı krizi nedeniyle İngilizler Suudi Arabistan'ın bu teklifine olumlu yanıt vermedi. Bunun üzerine Suudi elçiliğinin, müzenin Waterhouse binasının Hintze Hall salonunu kiralamak için 23 bin sterlin gibi yüklü bir bağışta bulunduğu belirtildi. Guardian, bu bağış için "kan parası" başlığını attı.
Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi, dünyanın en değerli müzesine girmek için adeta rüşvet ödedi.
ULUSLARARASI SORUŞTURMA ŞART
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
BAŞLIK KAN PARASI
Tüm dünya Kaşıkçı'nın akıbetine kilitlenirken, İngiliz medyasından ilginç bir iddia geldi. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan, Kaşıkçı olayından sonra Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde bir etkinlik yapmak istedi. Ancak Kaşıkçı krizi nedeniyle İngilizler Suudi Arabistan'ın bu teklifine olumlu yanıt vermedi. Bunun üzerine Suudi elçiliğinin, müzenin Waterhouse binasının Hintze Hall salonunu kiralamak için 23 bin sterlin gibi yüklü bir bağışta bulunduğu belirtildi. Guardian, bu bağış için "kan parası" başlığını attı.
Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi, dünyanın en değerli müzesine girmek için adeta rüşvet ödedi.
ULUSLARARASI SORUŞTURMA ŞART
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
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