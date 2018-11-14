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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 23:48

Son dakika: Crispino giyim mağazalarının sahibi öldürüldü

Crispino giyim mağazalarının sahibi işadamı , silahlı saldırı da öldürüldü. İşadamı Gültekin, 2015 yılında da Beykoz’da silahlı saldırıya uğramış, yara almadan kurtulmuştu.

Beşiktaşta iş adamına silahlı saldırı

'ta, işadamı (57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi.

İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği öğrenilen bir mekanda Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına tek kurşun isabet eden Gültekin yer yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

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