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  • Son Güncelleme: 15.11.2018 18:33

Kaşıkçı inde flaş gelişme

Reuters, ABD 'nın Kaşıkçı ine adı karışan yetkiliye yaptırım uygulayacağını bildiriyor. Yaptırıma hedef olan isimler arasında 'in yakın danışmanı Suud el Kahtani ve Başkonsolosu Uteybi de var.

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme

ABD, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine yaptırım adımını atıyor. Reuters, Amerikan 'nın e adı karışan yetkiliye yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Yaptırım uygulanacak isimler arasında, Suud el Kahtani dikkat çekiyor. Kahtani, Suudi Muhammed bin Selman'ın yakın danışmanlarından biri. Görevden alınan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi de ABD'nin listesinde.

2 Ekim tarihinde başkonsolosluk binasında öldürülen Kaşıkçı'nın cesedinin yeri henüz açıklanmış değil.

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