Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme

ABD, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine yaptırım adımını atıyor. Reuters, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın cinayete adı karışan 17 Suudi yetkiliye yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Yaptırım uygulanacak isimler arasında, Suud el Kahtani dikkat çekiyor. Kahtani, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın danışmanlarından biri. Görevden alınan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi de ABD'nin listesinde.

2 Ekim tarihinde başkonsolosluk binasında öldürülen Kaşıkçı'nın cesedinin yeri henüz açıklanmış değil.