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a şiddete 40 yıl hapis...

Kadına şiddete 40 yıl hapis...
MHP'nin af teklifine sıcak bakmayan AK Parti ve , ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler yapacak. ve çocuklara yönelik suçları işleyenler terör suçlularından daha büyük yaptırımlar ile karşı karşıya gelecek. Suçlular kadın cinayetlerinde en az 40, çocuklarda ise 50 yıl cezaevinde kalacak.


ZÜBEYDE YALÇIN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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