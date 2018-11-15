Kadına şiddete 40 yıl hapis...

MHP'nin af teklifine sıcak bakmayan AK Parti ve Adalet Bakanlığı, ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler yapacak. Kadın ve çocuklara yönelik suçları işleyenler terör suçlularından daha büyük yaptırımlar ile karşı karşıya gelecek. Suçlular kadın cinayetlerinde en az 40, çocuklarda ise 50 yıl cezaevinde kalacak.
ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN
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