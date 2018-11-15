İş adamı cinayetinde flaş gelişme: Kimlikleri belli oldu

Cinayet sırasında Gültekin'in beraberinde resmi polis koruması olduğu öğrenildi. Savcılık, koruma polisi ile içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarına incelenmek üzere el koydu. Olay anında içeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İLK HABERİ KORUMASI VERDİ
Hürriyet'in haberine göre Gültekin'in resmi polis koruması da bulunuyordu. Olay sonrası polis ekiplerine ise ilk haberi, Gültekin'in koruması verdi.
ÜÇ YIL ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI
Üç yıl önce de içinde bulunduğu otomobil Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Gültekin, 2012'de satın aldığı, erkek giyim markası Crispino ile adından söz ettirdi. Crispino markası ile 100 mağaza açma hedefi olduğunu açıklayan Gültekin'in, ünlü markayı devrettiği anlaşıldı.
HİSSESİNİN TAMAMINI DEVRETTİ
Gültekin, Avusturya'da 20 yıl kadar restoran işletmişti. İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtlarına göre, Ali Rıza Gültekin şirketteki tüm hissesini geçen yılın başında F. K.'ye devretti.
İLK HABERİ KORUMASI VERDİ
Hürriyet'in haberine göre Gültekin'in resmi polis koruması da bulunuyordu. Olay sonrası polis ekiplerine ise ilk haberi, Gültekin'in koruması verdi.
ÜÇ YIL ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI
Üç yıl önce de içinde bulunduğu otomobil Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Gültekin, 2012'de satın aldığı, erkek giyim markası Crispino ile adından söz ettirdi. Crispino markası ile 100 mağaza açma hedefi olduğunu açıklayan Gültekin'in, ünlü markayı devrettiği anlaşıldı.
HİSSESİNİN TAMAMINI DEVRETTİ
Gültekin, Avusturya'da 20 yıl kadar restoran işletmişti. İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtlarına göre, Ali Rıza Gültekin şirketteki tüm hissesini geçen yılın başında F. K.'ye devretti.
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