Ünlü youtuber Emre Özkan ve sevgilisinin ölümünde kahreden detay YouTube'da yayınladığı komik videolarının binlerce takipçisi bulunan Emre Özkan (25) ile arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı'nın (22) ölümüne neden olan yangının sebebi belli oldu.

Haberler Güncel Haberleri Ünlü youtuber Emre Özkan ve sevgilisinin ölümünde kahreden detay