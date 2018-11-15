Ünlü youtuber Emre Özkan ve sevgilisinin ölümünde kahreden detay

Fenomen Emre Özkan ile arkadaşı Nahide Cansu Kovancı, önceki gün stüdyoda kayıt yaparken çıkan yangında alevlerin arasında kalmış, hayatlarını kaybetmişlerdi.
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Fenomen Emre Özkan ile arkadaşı Nahide Cansu Kovancı, önceki gün stüdyoda kayıt yaparken çıkan yangında alevlerin arasında kalmış, hayatlarını kaybetmişlerdi.
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