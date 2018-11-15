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  • Son Güncelleme: 15.11.2018 11:24

Ünlü youtuber Emre Özkan ve sevgilisinin ölümünde kahreden detay

YouTube'da yayınladığı komik videolarının binlerce takipçisi bulunan Emre Özkan (25) ile arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı'nın (22) ölümüne neden olan yangının sebebi belli oldu.

Ünlü youtuber ve sevgilisinin ölümünde kahreden detay

Fenomen Emre Özkan ile arkadaşı Nahide Cansu Kovancı, önceki gün stüdyoda kayıt yaparken çıkan yangında alevlerin arasında kalmış, hayatlarını kaybetmişlerdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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