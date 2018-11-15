Taksiciden turiste taksimetre dayağı iddiası!

Olay, Fatih Vatan Caddesi Aksaray mevkiinde yaşandı. Kanser tedavisi için bir süredir İstanbul'da bulunan Iraklı Mohammed Dawood (60) ile dün akşam saatlerinde Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Aksaray'a gitmek için bindiği taksinin sürücüsü arasında taksimetre ücreti konusunda tartışma çıktı.

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