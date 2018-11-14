Atatürk'e benzemeyen heykelde düzeltme çalışması

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yeni görünümüne kavuşan Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na, dikilmesinin ardından tartışmalara neden olan Atatürk heykelinde düzeltme çalışmaları başladı.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yeni görünümüne kavuşan Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na, dikilmesinin ardından tartışmalara neden olan Atatürk heykelinde düzeltme çalışmaları başladı.
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