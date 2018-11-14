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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 16:21

Atatürk'e benzemeyen heykelde düzeltme çalışması

İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel üzerinde çalışmalara başlandı.

Atatürke benzemeyen heykelde düzeltme çalışması

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yeni görünümüne kavuşan Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na, dikilmesinin ardından tartışmalara neden olan Atatürk heykelinde düzeltme çalışmaları başladı.

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